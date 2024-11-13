انت الأن تتابع خبر موعد مباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من عشاق كرة القدم في المملكة يبحثون بشكل كبير عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا، حيث من المقرر ان يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب الأسترالي في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026، ويأمل المنتخب السعودي بالفوز في تلك المباراة والخروج بنتيجة إيجابية من اجل مطاردة اليابان واستمرار المنافسة على البطولة، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا

اليكم الان بشكل تفصيلي موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا، حيث من المقرر ان يقام المباراة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الثانيه عشر ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهره، ومن المقرر اقامتها على ملعب «ملبورن المستطيل وتأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهله لكأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا

كما يرغب الكثير من عشاق كرة القدم معرفة القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث من المقرر ان يتم نقل تلك المباراة على كلا من شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 1، كما من المقرر نقلها على قناة الكأس القطرية 5.

تشكيل السعودية المتوقع امام استراليا في تصفيات كأس العالم 2026

بعد ان عرضنا لكم موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا، سنعرض لكم تشكيل السعودية المتوقع امام استراليا في تصفيات كأس العالم 2026، والذي جاء على النحو الاتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، بجانب حسان تمبكتي، علي لاجامي، فضلاً عن اللاعب حسن كادش.

خط الوسط: سلمان الفرج، ومحمد كتو، عبد الله الخبيري.

في خط الهجوم: مروان الصحفي، بجانب فراس البريكان، عبد الله الحمدان.

معلق مباراة السعودية واستراليا في تصفيات كأس العالم 2026