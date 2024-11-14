نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوريا الجنوبية والكويت اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الكويت اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.



موعد مباراة كوريا الجنوبية والكويت



وتنطلق صافرة بداية مباراة كوريا الجنوبية والكويت عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.



ترتيب مجموعة كوريا الجنوبية والكويت



1- كوريا الجنوبية 10 نقاط

2- الأردن 7 نقاط

3- العراق 7 نقاط

4- عمان 3 نقاط

5- الكويت 3 نقاط

6- فلسطين نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية والكويت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

