نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط جوزيه جوميز لعودة سيف الدين الجزيري إلى تشكيل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الشروط التي وضعها المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لعودة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري إلى حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأزمة التي أدت إلى استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة سموحة ضمن الجولة الثانية للدوري المصري.

شرط جوميز لعودة الجزيري إلى التشكيل الأساسي

ووفقًا لما أفاد به المصدر، اشترط جوميز على سيف الدين الجزيري إثبات جدارته من خلال الالتزام التام في التدريبات الجماعية، والعمل بجدية قصوى خلال المرحلة المقبلة. كما شدد المدير الفني على أهمية تركيز اللاعب داخل الملعب والابتعاد عن أي مشكلات أو أزمات قد تعكر صفو الفريق خارجه. ووعد جوميز الجزيري بإعادته إلى الترتيب الأول بين المهاجمين في حال استجابته لهذه الشروط.

جلسة تصفية الخلاف بين جوميز والجزيري

أوضح المصدر أن التدريبات الجماعية الأخيرة شهدت عقد جلسة ودية وسريعة بين جوميز وسيف الدين الجزيري بحضور المدرب المساعد أحمد مجدي. هدفت الجلسة إلى إزالة أي خلاف بين الطرفين وتأكيد ضرورة التركيز على المرحلة المقبلة، حيث أكد المدير الفني للاعب التونسي أهمية الالتزام بخططه الفنية والعمل وفق توجيهاته.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للزمالك أعد برنامجًا تدريبيًا خاصًا لسيف الدين الجزيري يتم تنفيذه بالتوازي مع التدريبات الجماعية للفريق. وقد شارك الجزيري في مجموعة من التدريبات الفردية المكثفة قبل انضمامه الكامل إلى باقي اللاعبين في المران الجماعي. هذه الخطوة تؤكد انتهاء الأزمة بين اللاعب ومدربه، مما يعزز فرص عودته إلى التشكيل الأساسي في المستقبل القريب.