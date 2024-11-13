استدعاء كوبارسي لمعسكر المنتخب الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - قرر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء مدافع برشلونة، باو كوبارسي، لمعسكر الماتادور، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكد الموقع الرسمي لمنتخب إسبانيا، أنه تم استدعاء كوبارسي بعد استبعاد باو توريس (لاعب أستون فيلا) بسبب مشاكل عضلية.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الدنمارك يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 7 نقاط.