مكملات فيتامين د تخفض الضغط لدى فئة معينة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن مكملات فيتامين د قد تساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن الذين يعانون من السمنة، ولكن تناول جرعات أعلى من الموصى بها لم يقدم فوائد إضافية.

وأوضحت الدكتورة غادة الحاج فليحان، الباحثة في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، أن “دراستنا أظهرت أن مكملات فيتامين د قد تسهم في خفض ضغط الدم لدى بعض الفئات المحددة، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة، وربما أيضًا لأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين”.

تتبّع الباحثون صحة 221 من كبار السن الذين يعانون من السمنة، حيث تناولوا إما 600 وحدة دولية أو 3750 وحدة دولية من مكملات فيتامين د يومياً على مدار عام كامل. وقد أظهرت النتائج أن المكملات أسهمت في خفض ضغط الدم، ولكن الجرعات الأعلى لم تقدم أي فوائد إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين د هي 600 وحدة دولية، أي ما يعادل حوالي 15 ميكروغراماً.

وأفاد الباحثون بأن مكملات فيتامين د قد تساهم في تقليل ضغط الدم لدى كبار السن الذين يعانون من السمنة، وهو ما يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.