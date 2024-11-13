ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة دفاعية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يضع عينه على أحد المدافعين البارزين في الدوري الإنكليزي، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

والحديث عن مدافع نوتنغهام فورست، موريلو سانتياجو دوس سانتوس، والذي يحظى أيضاً باهتمام نادي برشلونة.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “موريلو يتمتع بالقوة البدنية والإقدام وبناء الهجمات بشكل صحيح، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر كذلك”.

هذه الصفات دفعت برشلونة للتفكير بضمه رغم صعوبة المهمة بسبب الوضع المالي للنادي، فيما يبحث ريال مدريد عن تعويض النقص في خط دفاعه بعد إصابة ميليتاو.

وبالإضافة لقطبي إسبانيا، فإن المدافع البرازيلي محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، منها يوفنتوس وتشيلسي.