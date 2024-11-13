هيثم نبيل وخالد نبيل ينتهيان من الموسيقى التصويرية لمسلسل "إش إش" بطولة مي عمر

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى هيثم نبيل وخالد نبيل من وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية لمسلسل "إش إش" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر ويخرجه محمد سامي، وذلك استعدادًا لعرض المسلسل في الموسم المقبل.

عقد الثنائي عدة جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد سامي للاتفاق على طبيعة الموسيقى التصويرية التي ستتماشى مع أحداث المسلسل، وتم إعداد "معسكر مغلق" داخل الاستوديوهات لتنفيذ الموسيقى.

هيثم نبيل وخالد نبيل ينتهيان من الموسيقى التصويرية لمسلسل "اش اش" بطولة مي عمر

مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

ويعتبر الثنائي هيثم نبيل وخالد نبيل من الأسماء البارزة في مجال الموسيقى التصويرية، حيث سبق وأن قدما الموسيقى لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الموسم الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

أبطال مسلسل "إش إش"

الجدير بالذكر إن مسلسل "إش إش" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر، كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وانتصار، وأبرز ضيوف الشرف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.