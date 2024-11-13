كورتوا ثابت على موقفه بشأن تمثيل منتخب بلجيكا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - قرر تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الثبات على موقفه بشأن تمثيل منتخب بلجيكا، خلال الفترة الحالية.

وكان كورتوا أعلن خلال الأشهر الماضية، عدم تمثيل بلجيكا، طالما أن المدرب، دومينيكو تيديسكو، مستمر على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

ووفقاً لما كشفته شبكة “ذا أتلتيك” فإن الرئيس التنفيذي الجديد للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيتر ويليمز، سافر إلى مدريد، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشبكة، أن تواجد ويليمز في مدريد، كان يهدف لمحاولة إقناع كورتوا بالعودة لتمثيل المنتخب.

لكن كورتوا أكد مرة أخرى أنه لا ينوي العودة إلى منتخب بلجيكا في ظل استمرار تيديسكو على مقعد المدير الفني.

وكان كورتوا غير راض عن تجاهل منحه شارة القيادة بعد انسحاب كيفين دي بروين من المنتخب بسبب إصابة، في وقت سابق، حيث اختار تيديسكو منحها إلى روميلو لوكاكو، فضلاً عن استبعاده من قائمة المنتخب لبطولة يورو 2024.