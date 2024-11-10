غدًا.. كريم محسن يطرح أحدث أعماله الغنائية "وأنت غايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب كريم محسن لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "وأنت غايب"، غدًا الإثنين الموافق 11/11، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، وذلك حسبما أعلن منذ أيام قليلة عن موعد طرح الأغنية، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "محسن" البوستر الرسمي للأغنية، وأرفق به تعليقًا قال فيه: "وأنت غايب.. أول أغنية في ألبومي إن شاء الله يوم 11/11 الساعة 6 مساء على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقيه، جاهزين؟".

تفاصيل أغنية "وأنت غايب"

و تعد أغنية "وأنت غايب" من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد عصام، فوتوغرافية بسام رمضان، تصميم البوستر والفيديو: عبيد الحربي، إشراف فني وتنفيذ: هالة دعبس.





آخر أعمال المطرب كريم محسن

ويذكر أن آخر ما طرحه المطرب كريم محسن أغنية بعنوان "بتحداكي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.