جيهان خليل وعارفة عبد الرسول أبرز حضور العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان "

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان" بأحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر وكانت أول حضور الفنانة جيهان خليل وعارفة عبد الرسول.

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.

يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم “ الماء والخضرة والوجه الحسن”.