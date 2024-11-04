نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب زفاف شقيقتها.. دينا الشربيني تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما احتفلت بزفاف ابنة شقيقتها، أحيا حفل الزفاف الفنانة مايا دياب والفنانة روبي.

سبب تصدر دينا الشربيني التريند

ونشر حساب ET بالعربي فيديو من حفل الزفاف ظهرت فيه دينا الشربيني ومايا دياب وروبي يرقصن على أغنية "نمت ننة"، وأطلت الشربيني بفستان باللون البرتقالي مع فتحة جانبية طويلة، فيما اختارت مايا دياب فستانا قصيرا لامعا باللون الفضي، أما روبي أطلت بفستان لامع قصير باللون الأزرق.

أحدث أعمال دينا الشربيني

ومن ناحية اخري، تشارك دينا الشربيني في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع ياسمين رئيس وكريم محمود عبد العزيز، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، كما بدأت التحضيرات للجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وأيضا تشارك دينا الشربيني في بطولة فيلم "درويش" مع الفنان عمرو يوسف، والذي بدأ تصويره الفترة الماضية، وتدور أحدثه حول شخص محتال صاحب شخصية جذابة لكل من حوله يواجه العديد من التحديات والمخاطر في حياته، والفيلم من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال.

آخر أعمال دينا الشربيني

وكان آخر أعمال دينا الشربيني هو الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" الذي عرض في رمضان 2024 وتكون من 15 حلقة، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.