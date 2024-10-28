بوجهين مختلفين.. صابرين تعيش حالة من النشاط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - وقعت الفنانة القديرة صابرين على بطولة عمل درامي جديد يحمل اسم "خانة فاضية"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وتخوض صابرين من خلال هذا المسلسل تجربة مميزة مع المخرج شادي أبو شادي، الذي عرف بأول أعماله "طبيبة شرعية"، من بطولة الفنانة بشرى.

التعاون مع المخرج شادي أبو شادي

يتطلع الجمهور لمتابعة تعاون صابرين مع المخرج الشاب شادي أبو شادي، حيث يُعد مسلسل "خانة فاضية" أحد الأعمال الدرامية التي تسعى إلى تقديم رؤية جديدة للمشاهد العربي في موسم رمضان القادم.

انتظار عرض مسلسل "إقامة جبرية"

وفي سياق آخر، تنتظر صابرين عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية"، والذي يشاركها بطولته كل من الفنانين هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي.

يتألف المسلسل من عشر حلقات فقط، ويُعرض حصريًا على منصة واتش أت الرقمية، من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وقد تم تحديد شهر نوفمبر المقبل كموعد لعرض المسلسل، وسط ترقب كبير من الجمهور.

مشاركة في فيلم "بنات الباشا"

إلى جانب أعمالها الدرامية، تشارك صابرين أيضًا في بطولة فيلم "بنات الباشا" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يجمع الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم زينة وناهد السباعي ومريم الخشت، وتدور أحداثه في إطار مثير داخل كوافير نسائي في مدينة طنطا.

الفيلم مستوحى من رواية للكاتبة نورا ناجي تحمل نفس الاسم، ويستعرض جريمة قتل تكشف عن علاقات معقدة بين الأبطال.