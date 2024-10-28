نجلاء بدر تكشف عن تأثير أدوارها الجريئة على حياتها الاجتماعية وتفاصيل مسلسل "أزمة ثقة" الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت الإعلامية جيلان علاء الفنانة نجلاء بدر في برنامج "قهوة باللبن"، حيث فتحت نجلاء قلبها وتحدثت عن رحلتها الفنية والأدوار التي صنعت صورتها أمام الجمهور.

كشفت نجلاء عن كواليس بداية مشوارها الفني، وعمق تأثير الأدوار التي قدمتها على نظرة الناس لها.

دور الزوجة الخائنة

أوضحت نجلاء بدر أن المخرجين حصروها في دور الزوجة الخائنة بعد نجاحها في تجسيد هذا الدور في أول أعمالها الدرامية "ريش نعام".

ترى نجلاء أن تميزها في أداء هذه الشخصية جعلها محصورة في إطار واحد، رغم رغبتها في تقديم أدوار متنوعة تكشف عن موهبتها في تجسيد شخصيات مختلفة.

تأثير الأدوار الجريئة على حياتها الشخصية

أشارت نجلاء بدر إلى أنها واجهت صعوبة في إقناع الجمهور بالفصل بين شخصيتها الحقيقية والأدوار التي تؤديها على الشاشة.

وأوضحت أن هذا كان يسبب حرجًا كبيرًا، حيث كانت النساء يُظهرن غيرتهن على أزواجهن منها.

وأضافت نجلاء مازحةً: "لما كنت أدخل مكان، الستات كانت بتشد جوزها وتبص ليا بنظرة غريبة"، مؤكدة أن زميلاتها من النساء كنَّ يتجنبن دعواتها للخروج بسبب قلقهن على أزواجهن، معتبرات أنها أصبحت تشكل جانبًا من "الإغراء" بعد ظهورها القوي على الشاشة.

نجلاء بدر تنهي تصوير "أزمة ثقة"

أنهت نجلاء بدر تصوير مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أحداث "أزمة ثقة" بين التشويق والإثارة

يُقدم مسلسل "أزمة ثقة" قصة مشوقة تدور حول جريمة قتل يتسابق الأبطال على الهروب من عواقبها.

تضمن الحلقات الخمس عشرة جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، إذ يمر المشاهد بتجارب وصدمات غير متوقعة تجعله مشدودًا للأحداث المتسارعة.

المسلسل المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية يُتوقع أن يحقق نجاحًا باهرًا نظرًا لما يحتويه من مفاجآت درامية.