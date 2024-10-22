وزير الثقافة: عروض مسرح المواجهة والتجوال جسر يربط الفن بالمجتمع ونسعى للوصول بالعروض الاحترافية لكافة المحافظات المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على النجاح الكبير الذي حققه مشروع مسرح المواجهة والتجوال في الوصول إلى قلوب المصريين ونشر الثقافة والفنون في ربوع الوطن.

وأشاد الوزير بجهود فريق العمل والمشاركين في هذا المشروع الرائع، مؤكدًا أنه يجسد أحد أهم ركائز العمل بوزارة الثقافة نحو بناء الإنسان المصري.

وشهدت الجولة الأولى من المرحلة الخامسة للمشروع إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث استمتع أكثر من 70 ألف مواطن بعروض مسرحية احترافية ومتنوعة في 33 ليلة عرض، تم تقديمها في مختلف محافظات مصر، وخاصة القرى والمناطق النائية.

عروض مسرحية عالية الجودة

وقد تميزت هذه الجولة بتقديم عروض مسرحية عالية الجودة، تناولت قضايا المجتمع المصري المعاصر، وحملت رسائل إيجابية تساهم في بناء الإنسان المصري. كما تضمنت الليالي الثقافية والفنية مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية

وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة أرجاء الوطن، مؤكدًا أن الفن المسرحي يعد أداة قوية لنشر الوعي والتثقيف، ومواجهة الأفكار المتطرفة.

مسرحية «توتة توتة»

وعرضت مسرحية «توتة توتة» في محافظة قنا يوم 20 سبتمبر بقصر ثقافة قنا، وعرضت في قرية المراشدة، وقرية الطويرات، وقرية كوم الضبع، وقصر ثقافة قنا، وقرية الخطارة، ويوم 26 سبتمبر في قرية دراو.

وفى محافظة الأقصر، قُدم عرض «توتة توتة» أيام 28 و29 و30 بقصر ثقافة الأقصر، ويوم 1 اكتوبر بقرية الماريس، ويوم 2 أكتوبر بقرية أرمنت الحيط، ويوم 3 أكتوبر بقرية أرمنت الوابورات، ويوم 4 اكتوبر بقرية الرزيقات قبلي، ويوم 5 اكتوبر بقرية السلام «الغرز».

وعُرض «توتة توتة» بمحافظة أسوان يومى 7و8 أكتوبر بمسرح فوزي فوزي، ويوم 9 أكتوبر بمركز شباب غرب سهيل، ويوم 10 أكتوبر بمركز شباب غرب أسوان، ويوم 11 أكتوبر بمركز شباب الدر - نصر النوبة، ويوم 12 أكتوبر ببيت ثقافة كلابشة، ويوم 13 أكتوبر بقصر ثقافة كركر، ويوم 14 أكتوبر بقرية الكرور.

عرض «أكتوبر الذهبي»

كما تضمنت الجولة تقديم عرض «أكتوبر الذهبي» بمدينة العريش، أيام من 6 إلى 10 أكتوبر بقصر ثقافة العريش، وعُرضت المسرحية بمحافظة دمياط يوم 11 أكتوبر بقصر ثقافة فارسكور، ومن 10 إلى 15 أكتوبر بكفر سعد.