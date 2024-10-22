نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر فيفي عبده للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة فيفي عبده، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما وحهت رسالة دعم للشعبين اللبناني والفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر على الشعب الفلسطيني واللبناني بسبب الهجوم المستمر والابادة الجماعية التي يتعرضون لها.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة "التيك توك" قائلة: "قلبي بيتقطع على فلسطين، ومليش نفس أعمل أي حاجة، علشان اللي بيحصل في البيوت والناس والأطفال، يا رب أبعد غضبك عنهم يا رب".

وتابعت فيفي: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذي لبنان وفلسطين، وأحمي مصر يا رب مصر وكل البلاد العربية، أنا مش عايزة شر أنا عايز كل الخير للناس، يا رب نجيهم، أنت قادر على كل شيء وغيرك لا يقدر أنا زعلانة أوي".

فيفي عبده

أحدث أعمال فيفي عبده

والجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده قد انضمت، مؤخرا لفريق عمل مسلسل "العتاولة 2" بطولة كل من أحمد السقا، وطارق لطفي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

أحداث مسلسل "العتاولة"

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين