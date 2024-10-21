"يا رب أبعد غضبك عنهم".. فيفي عبده تعبر عن استيائها بسبب أحداث لبنان وفلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظل الظروف الصعبة التي تمر على الشعب الفلسطيني واللبناني بسبب الهجوم المستمر والابادة الجماعية التي يتعرضون لها من قِبل العدوان الإسرائيلي، علقت الفنانة فيفي عبده على تلك الأحداث المأساوية معبرة عن حزنها الشديد.

منشور فيفي عبده



ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة "التيك توك" قائلة:"قلبي بيتقطع على فلسطين، ومليش نفس أعمل أي حاجة، علشان اللي بيحصل في البيوت والناس والأطفال، يا رب أبعد غضبك عنهم يا رب".



"يارب نجيهم".. فيفي عبده تدعم الشعب اللبناني والفلسطيني



وتابعت فيفي: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذي لبنان وفلسطين، وأحمي مصر يا رب مصر وكل البلاد العربية، أنا مش عايزة شر أنا عايز كل الخير للناس، يا رب نجيهم، أنت قادر على كل شيء وغيرك لا يقدر أنا زعلانة أوي".