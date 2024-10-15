القاهرة - محمد ابراهيم - فيفي عبده تتألق بإطلالة أنثوية جريئة على إنستجرام

فيفي عبده تتألق بإطلالة أنثوية جريئة على إنستجرام.. أظهرت الفنانة فيفي عبده جانبًا جديدًا من أنوثتها من خلال أحدث إطلالاتها التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. حيث ظهرت بمظهر شاب وأنيق، مرتدية فستان شيفون "أوف شولدر" بكم واحد، والذي أبرز قوامها الرشيق.

فيفي عبده تتألق بإطلالة أنثوية جريئة على إنستجرام

وعن تفاصيل إطلالتها، فقد اعتمدت فيفي على مكياج بسيط يُبرز جمالها الطبيعي، بينما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مما أضاف لمسة من الجاذبية إلى مظهرها.