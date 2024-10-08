انت الأن تتابع خبر يسرا تتألق بفستان أخضر من تصميم إيلي صعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حضرت الفنانة المصرية يسرا حفل افتتاح مهرجان الشارقة للأطفال والشباب، بدورته الحادية عشرة، بإطلالة أنيقة وساحرة.



ظهرت يسرا في فستان طويل من اللون الأخضر، مصمم من خامة الحرير وبدون أكمام، وزُينت إطلالتها بحزام بنفس اللون عند منطقة الخصر وإسكارف حول رقبتها. جاء تصميم الفستان بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب، وسعره 4,850 دولارًا، أي ما يعادل 235 ألف جنيه مصري.



أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت يسرا أن تترك شعرها القصير منسدلاً، مع مكياج ناعم أعدته خبيرة المكياج رنيم التركي. كما أضافت المجوهرات الأنيقة لمسة من الفخامة، وحملت حقيبة صغيرة الحجم تبرز أناقتها.



خلال المهرجان، تم تكريم يسرا، حيث تسلمت جائزة "الإنجاز العربي مدى الحياة"، تقديرًا لمشوارها الفني الطويل.



وفي سياق آخر، تُعتبر يسرا من أبرز المشاركين في العرض المسرحي "ملك والشاطر" الذي قدمته مع الفنان أحمد عز، حيث عادت للمسرح بعد غياب دام حوالي 20 عامًا، وحققت المسرحية نجاحًا واسعًا منذ عرضها الأول .