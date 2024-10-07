نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلا غنائيا ضخما، والتي من المقرر إقامتها بساقية الصاوي، يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار مجموعة من اغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك".

أخر أعمال علي الحجار

الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار هي مسرحية "مش روميو وجولييت"، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عاما، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.

مسرحية مش روميو وجولييت

مسرحية "مش روميو وجولييت" تدور أحداثها حول انقسام حاد فيما بين أساتذة وطلاب "مدرسة الوحدة" وهي ترمز إلى المجتمع المصري المشهور تاريخيًا بوحدته العاصية على الكسر أو حتى التصدع، والانقسام في المدرسة أتى نتيجة شائعة قامت على انطباعات ظاهرية عن وجود قصة حب بين اثنين من مدرسيها هما "يوسف" المسيحي أو علي الحجار و"زهرة" المسلمة أو رانيا فريد شوقي، "يوسف" بالطبع من اسمه وملامح شخصيته في العرض يرمز إلى المصري في عمومه بتكوينه الأصيل الإنساني النبيل، ولأن الانقسام يؤججه طوال الوقت أصحاب المصالح والانتهازيون بكافة أشكالهم، وفي المقدمة منهم دعاة الشر أعداء الحياة، وحقول مسعاهم الآثم دائمًا الخضراء النضرة هم الشباب في سنوات التكوين، فإن الأمر تطور وزادت خطورته إلى حدٍ بات يهدد الأرواح، فأصبح تدخل ناظر المدرسة أو صاحب القرار حتميا حتى لا تنهار المدرسة - المجتمع - على ما ومن فيها، وتدور هذه الأحداث في إطار تشويقي تفاعل معه الجمهور ونال إعجابه.