انت الأن تتابع خبر هنا الزاهد تخرج من سباق دراما رمضان 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت الشركة المنتجة تأجيل مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، بطولة الفنانة هنا الزاهد، والذي كان مقررًا عرضه في موسم دراما رمضان 2025. يأتي هذا القرار على الرغم من التحضيرات وبدء التعاقدات مع الأبطال في الأسابيع الماضية، حيث وجدت الشركة أن المسلسل يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز عمليات الجرافيك المطلوبة.



المسلسل، الذي كان يحمل في البداية اسم "الزواج سُم قاتل" قبل تغييره، تم تحويله من 30 إلى 15 حلقة لضمان الحصول على الوقت الكافي للتحضيرات، إلا أن تعقيدات الإنتاج دفعت إلى تأجيله.



وبهذا التأجيل، يستمر غياب هنا الزاهد عن موسم رمضان للعام الرابع على التوالي، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان 2021 بمسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، فيما ركزت خلال الفترة الماضية على تقديم أعمال عبر المنصات الرقمية والسينما .