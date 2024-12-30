وفاة الفنان أحمد عدوية عن عمر ناهز 79 عاما أعلنت لمياء راتب ابنه الفنان الراحل أحمد راتب خبر وفاة المطرب الشعبي أحمد عدوية منذ قليل عن عمر ناهز 79 عا إقرأ المزيد

أعلنت لمياء راتب، ابنه الفنان الراحل أحمد راتب، خبر وفاة المطرب الشعبي أحمد عدوية، منذ قليل، عن عمر ناهز 79 عاما ،وذلك بعد عدة أشهر من وفاة زوجته.

ونشرت لمياء راتب صورة من حفل زفافها جمعتها مع المطرب أحمد عدوية عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تعبت كتير وكنت صابر ربنا يرزقك الجنة ونعيمها".

وأضافت لمياء: "حبيب الكل وحبيب أبويا السلام أمانه يا عم أحمد".

يذكر أن أحمد عدوية كان له ظهور في يونيو الماضي، خلال احتفاله بعيد ميلاده مع نجله محمد وأحفاده، وظهرت الأسرة في مجموعة من الصور.

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أنتجت في هذه الفترة.

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان.

وجاءت وفاة أحمد عدوية بعد أشهر من وفاة زوجته ونيسة أحمد عاطف، والدة المطرب محمد عدوية، التي رحلت عن عالمنا الخميس 16 مايو 2024، وشيعت جنازتها بمسجد السيدة نفيسة.