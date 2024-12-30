الماجستير بامتياز للباحثة أمل الحوثي من جامعة صنعاء
نالت الباحثة أمل فيصل الحوثي درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الإعلام بجامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ"المعالجة الإخبارية للقضايا الفلسطينية في القنوات الفضائية وعلاقتها بتشكيل معارف واتجاهات الجمهور اليمني نحوها" دراسة مسحية للمضمون والجمهور.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من:
أ.د .أحمد مطهر عقبات رئيسا ومناقشا داخليا
أ.د محمد عبدالوهاب الفقيه كافي المشرف الرئيسي عضوا
أ.د حسن عبدالله يحيى دجرة مناقشا خارجيا عضوا
وخلال المناقشة العلنية للرسالة اشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الباحثة ابتداء من اختيار الموضوع المتعلق بفلسطين الذي يعد محل اهتمام يمني وعربي ودولي مشيدة بالاجراءات التي اتبعتها الباحثة والطريقة التي نفذت بها الدراسة بشكل منهجي وصولا الى النتائج التي توصلت اليها والتي تخدم العمل الإعلامي في القنوات الفضائية.
حضر المناقشة عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر ونائب عميد الكلية للدراسات العليا الدكتور حسين جغمان والدكتور علي العمار رئيس قسم الصحافة والدكتور عبدالرحيم الشاوري وعدد من اساتذة وطلاب الكلية والباحثين في برنامجي الماجستير والدكتوراه وعدد من الإعلاميين.
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