أخبار اليمن : قذيفة للمرتزقة تصيب طفلاً في تعز

قذيفة للمرتزقة تصيب طفلاً في تعزأصيب طفل في التاسعة من عمره، بجروح بليغة مساء أمس جراء قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة القحاف بالشقب مديرية صبر الموادم في محافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفل زكريا توفيق عبدالقادر محمد أحمد، من أبناء قرية القحاف بعزلة الحازة، أصيب بجروح خطيرة في ساقه جراء قذيفة أطلقها المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط تنديد الأهالي باستهداف المدنيين من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.