الثقافة تحتفي بـ”شعراء ما بعد المقاومة” في أمسية بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي تعاون جديد بين قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي والهيئة العامة لقصور الثقافة ..

يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية أمسية شعرية جديدة في السابعة مساء غداً (الأحد الموافق السادس من أكتوبر)، أمسية شعرية بعنوان: "شعراء ما بعد المقاومة" ينظمها بيت الشعر العربي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يدير الأمسية الشاعر "أسامة كمال" و في ضيافته الشعراء: مدحت منير، حاتم مرعي، حسن خضر، ابراهيم جمال التوني، أحمد عايد، أسامة عبد العزيز و يصاحبهم بالعزف و الغناء المطرب و الملحن/ مصطفى السرحة.