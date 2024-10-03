نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 أعمال ينتظرها طه دسوقي الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان طه دسوقي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يرتبط بأكثر من عمل متنوع ما بين السينما والدراما، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال طه دسوقي..

فيلم رزق الهبل

ويشارك طه دسوقي مع الفنانة مني زكي بفيلم تحت عنوان رزق الهبل من بطولة منى زكي، والعمل يتناول عدد من المواضيع الهامة منها التنمر الإلكتروني الذي يعاني منه المجتمع في الفترة الحالية، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك به محمد شاهين، انتصار، رحمة أحمد، وسماح أنور، والفيلم من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

فيلم فقرة الساحر

بدأ طه دسوقي مؤخرًا تصوير مسلسل جديد بعنوان فقرة الساحر يجمعه بـ أسماء جلال وعلي قاسم، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، ومن المقرر عرضه عبر منصة يانغو بلاي قريبًا، والعمل أعلن عنه المنتج طارق الجنايني عبر صفحته الشخصية علي موقع إنستجرام.

فيلم سيكو سيكو

وايضا يواصل طه دسوقي في الفترة الحالية تصوير فيلمه سيكو سيكو الذي يقدمه في بطولة مشتركة مع عصام عمر، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك به باسم سمرة، وتارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، ويظهر خالد الصاوي ضيف شرف، والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

مسلسل ولاد الشمس

ويدخل طه دسوقي السباق الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، الذي يقدمه في بطولة مشتركة مع أحمد مالك، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله حاليًا والتعاقد مع باقي أبطاله، وهو فكرة أحمد مالك، سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة.

فيلم برشامة

كما يشارك طه دسوقي في بطولة فيلم برشامة مع هشام ماجد، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم مصطفى غريب وجاري التحضير له في الفترة الحالية والتعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

مسلسل موضوع عائلي 3

ويواصل طه دسوقي تصوير مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، الذي بدء تصوير مشاهده خلال الشهر الماضي، ويشارك البطولة مع ماجد الكدواني، وذلك بعد النجاح الكبير للجزأين الماضيين، والعمل يضم عدد من النجوم منهم محمد شاهين ورنا رئيس وسماء إبراهيم ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال طة دسوقي

وكان آخر أعمال الفنان طة دسوقي هو مسلسل "حالة خاصة"، الذي تدور أحداثه حول شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.