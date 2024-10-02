تعرف على أبطال مسلسل المداح الجزء الخامس

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حمادة هلال لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل إسم المداح الجزء الخامس، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي، غادة عادل، خالد سرحان، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، صبحي خليل، شاهيستا سعد وآخرين.







فيلم حلم العمر



ومن ناحية أخرى من المفترض أن يواصل حمادة هلال التحضير لفيلم جديد، يعود به بعد فترة من الغياب، وكان آخر أعماله فيلم حلم العمر، الذي عرض في 2008، وكان من المفترض أن يقدم منه جزء ثاني إلا أن المشروع توقف لأجل غير مسمى دون الكشف أسباب واضحة.

وشارك في حلم العمر بجانب حمادة هلال كل من هالة فاخر، دينا فؤاد، رامي وحيد، توفيق عبد الحميد، منة عرفة، صبحي خليل، عزت أبوعوف، رضا حامد، محمد أحمد ماهر، وآخرين.

ودارت الأحداث حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة، ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، ومع تتابع الأحداث يرتبط بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطه أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، مما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

آخر أعمال حمادة هلال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حمادة هلال أغنية كده حصل،والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها.

