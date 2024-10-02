تعرف على موعد عرض مُسلسلات "سيب وأنا سيب" و"نقطة سودة" و"أزمة مُنتصف العمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت شبكة قنوات "MBC مصر"، حملة إعلانية ضخمة شملت العديد من الميادين الرئيسية بالقاهرة للإعلان عن الموسم الجديد من المُسلسلات والبرامج التي تنطلق عبر شاشتها في عرضها الأول يوميًا في تمام الساعة "التاسعة مساءً".

موعد عرض مسلسل “سيب وأنا سيب”

حيث تم تخصيص موعد التاسعة مساءً يوميًا لعرض دراما جديدة متنوعة خلال الموسم الجديد، وضمت الإعلانات المتنوعة الإعلان عن العرض الأول للمُسلسل التشويقي "سيب وأنا سيب" بطولة أحمد السعدني، هنا زاهد، آيه سماحة، عارف عبد الرسول، محمد جمعة، محمود البزاوي، هنادي مهنا، وآخرين.. وهو من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، والذي يبدأ عرضه يوم 22 أكتوبر.

موعد عرض مسلسل “نقطة سودة”

كما تم الإعلان عن عرض الدراما الإجتماعية المُميزة "نقطة سودة" بداية من 5 نوفمبر المُقبل، وهو من بطولة أحمد فهمي، أحمد بدير، أحمد مجدي، سوسن بدر، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد محرز، أمين جمال، وإخراج، محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل أزمة منتصف العمر

وكانت قناة "MBC مصر"، قد بدأت أمس العرض الأول للدراما الإجتماعية الجريئة "أزمة مُنتصف العمر" بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، رنا رئيس، ركين سعد، هند عبد الحليم، عمر السعيد، هاجر عفيفي، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

بينما تم الإعلان عن إطلاق الموسم السابع من برنامج المواهب الأشهر "آراب جوت تالنت" والذي يضم لجنة تحكيم مكونة من النجم ناصر القصبي والفنانة نجوي كرم والكوميديان الساخر باسم يوسف، والذي يبدأ عرضه يوم 16 أكتوبر المُقبل.