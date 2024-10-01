نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور ينتظر بفارغ الصبر عرض الأفلام الجديدة بالسينمات قريبًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يشهد جمهور السينما حالة من الترقب الشديد مع اقتراب عرض مجموعة من الأفلام السينمائية المنتظرة، حيث تتنوع الأعمال بين الدراما، الكوميديا، والأكشن، مما يُضفي على الموسم السينمائي طابعًا مميزًا يجذب عشاق الفن السابع.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الأفلام السينمائية الجديدة المقرر عرضها

تامر حسني في طعم مختلف ريستارت

ينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ريستارت في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر القادم، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

سيكو سيكو

وفي نفس السياق، يعتبر فيلم سيكو سيكو للفنان طه دسوقي، والفنان عصام عمر، من الأفلام المنتظر طرحها في السينمات المختلفة، وذلك لأنه يعتبر تجربة شبابية جديدة تجمع لأول مرة بين طه دسوقي وعصام عمر.

فيلم الملحد

وبالرغم من الأزمات التي مر بها فيلم الملحد مع الرقابة وهجوم الجمهور إلا أن هناك عدد كبير من الجمهور ينتظر طرح الفيلم في السينمات، والذي تدور أحداثه حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك في فيلم الملحد عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد حاتم إلى جانب كلا من النجوم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، نجلاء بدر، هشام عاشور، أحمد السلكاوي، فضلا عن مشاركة الفنان الراحل مصطفى درويش به، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وقد تم تأجيل طرح فيلم الملحد أكثر من مرة لأسباب مختلفة في كل مرة

هيبتا 2

ينتظر الفنان كريم فهمي عرض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل إسم هيبتا ٢ ومن المقرر أن يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، أسماء جلال، وظهور خاص للنجم محمد ممدوح، وسيكون الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.