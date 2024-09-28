نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| اعتذار محمد شاهين عن المشاركة في "سيد الناس" بسبب "لام شمسية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اعتذر الفنان محمد شاهين، عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وإخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.



وقال محمد شاهين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل سيد الناس بسبب انشغاله بمسلسل آخر وهو "لام شمسية"، بطولة الفنانة أمينة خليل والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وفي وقت سابق، نفى الفنان محمد شاهين تعاقده على المشاركة في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.



وأكد شاهين في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنه فقط مرشح لأحد الأدوار في مسلسل "سيد الناس"، ولم يتعاقد على العمل بشكل رسمي حتى الآن.



فريق عمل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي، ومنة فضالي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال الفنان محمد شاهين



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد شاهين، هو مسلسل لحظة غضب المكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فريد، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.



برنامج رامز جاب من الآخر



وكان الفنان محمد شاهين، قد حل ضيفا مع الفنان محمد لطفي في الحلقة الرابعة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

صناع عمل مسلسل لام شمسية

وتعاقد مؤخرا الفنان محمد شاهين على مشاركة الفنانة أمينة خليل بطولة أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “لام شمسية”، المقرر عرضة في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ومن المقرر أن تستقر الشركة المنتجة على موعد بدء تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.