نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات عزيز الشافعي مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الملحن والشاعر عزيز الشافعي الأنظار بأحدث ظهور له ببرنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل أعماله الأخيرة، وتعاونه مع شيرين عبدالوهاب،

وكشف عزيز الشافعي خلال اللقاء عن كواليس تقديمه لأغاني شيرين عبد الوهاب، قائلًا: "عملت أغاني شيرين دي من سنة، ونزول الأغاني كان قرار مفاجئ من شيرين، وقالتلي هنزل الأغاني".

وأكد عزيز الشافعي على أنه كان متخوفًا من توقيت طرح الأغاني، وأنه تفاجئت من نجاحها، قائلًا: "كنت متخوف ومضايق لأني كنت عايز الأغاني تكون موجودة في كل المنصات بشكل شرعي، والأغاني منزلتش من سنة بسبب شروط التعاقد بين شيرين وروتانا وعدم الوصول لنقطة اتفاق، كنت متوقع فشل أغاني شيرين، لكن على عكس المتوقع حققت الأغاني انتشار كبير، لأن الجمهور كان في اشتياق لصوت شيرين".

عزيز الشافعي يكشف عن كواليس أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش

وعن تعاونه مع أنغام ومحمد رمضان في رمضان الماضي، من خلال أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش، قال: الأغنية كان لها لحن آخر وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحنتها في يوم واحد رغم صعوبتها، لأن كل منهم بيغني بطريقة مختلفة عن الآخر، وكان من المستحيل أن كل واحد يلاقي نفسه في الأغنية، ومحمد رمضان عمل تغيير واحد في الأغنية، لكن أنغام عجبها اللحن من البداية.

آخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عزيز الشافعي تتر مسلسل تيتا زوزو الذي يُعرض حاليًا على قنوات dmc ومنصة WATCH IT، والأغاني من كلمات منة عدلي القيعي وتوزيع أمين نبيل.