القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد مكي يستعيد ذكريات مسلسل "الكبير أوي 7" بصورة تجمعه مع الطفل يوسف صلاح

حرص الفنان أحمد مكي على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه بالطفل يوسف صلاح، والذي جسد دور حلقوم وهو إبن حزلقوم ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023، وجاء ذلك عبر قناة الفنان أحمد مكي الرسمية على موقع التواصل "واتس آب".

منشور الفنان أحمد مكي عبر قناته الرسمية على موقع واتس آب



أحدث أعمال الفنان أحمد مكي

وفي سياق متصل حقق الفنان أحمد مكي نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "الكبير أوي 8" الذي نافس به ضمن ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، والذي يعد آخر أجزاء سلسلة مسلسل الكبير أوي.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يتعرض الكبير أوي عمدة قرية (المزاريطة) والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بالعديد من القضايا والمشاكل التي تخص من حوله، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الكوميديا الإجتماعية والإثارة والتشويق.

صورة من كواليس مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



صناع وأبطال مسلسل الكبير أوي 8

شارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8 كوكبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد مكي مثل: محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، أمينة خليل، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى أن العمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.