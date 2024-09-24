نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب إيساف يعلن وفاة شقيقه نمازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفي منذ قليل شقيق الفنان إيساف جبل نمازي وذلك بعد صراع كبير مع المرض دون الكشف اي تفاصيل خاصة بموعد أو مكان الجنازة، فقط طالب الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك حسبما أعلن إيساف من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر أن يتم الكشف تفاصيل جنازة شقيق المطرب ايساف خلال الدقائق القليلة المقبلة بمجرد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة للجنازة، حيث توفي شقيق المطرب ايساف صباح اليوم الثلاثاء نتيجة أزمة مرضية حادة.

مشاركة إيساف في فيلم المدرسة

يذكر أن المطرب ايساف كان قد عاد للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم المدرسة والذي تدور أحداثه في حالة من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها، ويأتي فيلم المدرسة من إنتاج مشترك بين شركتى سارى ستارز ووايت للإنتاج الفنى.

ويشارك في بطولة فيلم المدرسة إلى جانب الفنانة حورية فرغلي والفنان إيساف عدد من نجوم السينما المصرية والذين جاري التعاقد معهم حتى الآن والفيلم من إخراج محمد جمال الحديني، وقصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى.