نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المطرب محمود التركي: تامر حسني فنان شامل وأحب شيرين كثيرا.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب العراقي محمود التركي، تفاصيل مشواره الفني وحفلاته المقبلة في مصر، قائلا: محظوظ بأول حفل لي في العلمين الجديدة، لافتا إلى أن أغنياته اشتهرت في مصر كثيرا في الفترة الأخيرة.

وأوضح محمود التركي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن التريند أمر مطلوب ولكن يجب الاشتهار بالفن النظيف والراقي، مشددا على أن دوام الفن يأتي من الأعمال الفنية والألوان الجيدة.

وأضاف محمود التركي قائلا: لست متخصصا في الألحان أو الإخراج وإنما العمل فكرة في أي لون من ألوان التخصص الغنائي، وأرفض التمثيل لأن الممثل مبدع بمجاله وأنا مبدع بطربي، متابعا: الجمهور المصري ليس بالسهل الوقوف أمامه، خاصة اختيار الأغاني من الأمور الصعبة أمام المصريين.

وبشأن رأيه عن تامر حسني وشيرين، اختتم قائلا: تامر حسني فنان شامل وهذا أمر صعب تحقيقه حاليا، وشيرين عبد الوهاب أحبها كثيرا وسأجعلها تغني عراقي.