نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا، أكتوبر المقبل، ويعرض في رمضان 2025، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، أحمد صيام، محمد نجاتي، محمد العمروسي، سلوى عثمان، وتواصل الشركة حاليًا ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.



آخر أعمال مصطفى شعبان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل المعلم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وشارك في العمل كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سلوى خطاب، مفيد عاشور، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، عزت زين، علاء زينهم، جيهان قمري، ميران عبدالوارث، وآخرين.