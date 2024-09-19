سمية الخشاب تكشف تفاصيل علاقتها بالشيخ التيجاني وتوجه رسالة ساخرة لطلاب الثانوية العامة

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة حول علاقتها بالشيخ صلاح الدين التيجاني، الذي تصدر حديث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية.

في نفس الوقت، شاركت نصيحة ساخرة لطلاب الثانوية العامة عبر حسابها على منصة "إكس"، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

توضيح سمية الخشاب حول علاقتها بالشيخ التيجاني

في مقابلة حديثة، أوضحت سمية الخشاب ملابسات علاقتها بالشيخ صلاح الدين التيجاني، بعد انتشار العديد من الأقاويل والشائعات التي ربطت بينهما، قالت سمية: "علاقتي بالشيخ التيجاني كانت من خلال الفنان أحمد سعد، الذي عرفني عليه في إحدى المناسبات".

وأضافت أنها حضرت معه درسين فقط، كان فيهما التيجاني "إنسان خلوق" ومحترمًا في ذلك الوقت، لكنها لم تتواصل معه بعد ذلك. وأشارت إلى أن ما يُثار حول علاقتهما حاليًا ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدة أنها لم تكن على علاقة مباشرة به.

تصريحات سمية الخشاب جاءت ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقتها بالشيخ التيجاني، حيث أكدت أنها لم تره منذ تلك الفترة القصيرة التي التقت به فيها، هذه التصريحات جاءت لتوضح موقفها وتضع حدًا للشائعات التي أحاطت بها مؤخرًا.

سمية الخشاب توجه نصيحة مازحة لطلاب الثانوية العامة

ومن جهة أخرى، أثارت سمية الخشاب ضجة أخرى عبر حسابها على منصة "إكس" عندما نشرت رسالة مازحة موجهة لطلاب الثانوية العامة. في تغريدتها، نصحت الطلاب بتوخي الحذر من "العمام والعمات" خلال فترة الامتحانات. قالت: "احترسوا من العمام والعمات، لأنهم إذا كان لديهم أبناء في الثانوية العامة مثلكم، سيتصلون ليسألوا 'يتطمنوا'، لكن في الحقيقة هم يريدون الشماتة." هذه التغريدة جاءت في إطار دعابة، ولكنها لاقت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، حيث انقسمت الآراء بين من وجدها طريفة ومن اعتبرها نوعًا من السخرية من واقع يعيشه الكثيرون.

تفاعلت الجمهور بشكل كبير مع التغريدة، حيث اعتبرها البعض تعبيرًا عن مشاعر الكثير من الطلاب الذين يشعرون بالضغط من الاهتمام الزائد من الأقارب خلال فترة الامتحانات، سمية الخشاب التي لطالما كانت معروفة بحسها الفكاهي وجرأتها في تناول المواضيع اليومية، أثبتت مرة أخرى قدرتها على التواصل مع جمهورها بأسلوب غير تقليدي.

آخر أعمال سمية الخشاب الفنية

على الصعيد الفني، تُواصل سمية الخشاب حصد نجاحات أعمالها الأخيرة، حيث كان آخر ظهور لها في مسلسل "بـ 100 راجل"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا لافتًا. المسلسل من إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، ومحمد القس.

دور سمية الخشاب في المسلسل لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث جسدت شخصية قوية تتمتع بالذكاء والقدرة على مواجهة الصعاب. يُعد هذا المسلسل من الأعمال التي أكدت على تواجد سمية القوي في الساحة الفنية، بعد فترة من التركيز على مشاريع مختلفة، وبهذا العمل، أثبتت سمية الخشاب مجددًا أنها واحدة من أبرز الفنانات في مصر والوطن العربي.

سمية الخشاب ليست فقط فنانة بارعة، ولكنها أيضًا شخصية عامة تعرف كيف تتفاعل مع جمهورها بأسلوب يجمع بين الجدية والفكاهة، ما يجعلها دائمًا محط أنظار وسائل الإعلام ومتابعيها.