"رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان".. عمرو سعد يروج لأحدث أعماله السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو سعد عن موعد أحدث أعماله السينمائية فيلم «الغربان»، حيث أن من المقرر عرضه خلال 2025، بالإضافة لإعلانه عن كواليس العمل ومعاركه.



ونشر الفنان عمرو سعد صورة من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مرينا بكل أنواع المصاعب والمتاعب والمغامرات في رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان ودلوقتي بنخلص المعركة الأخيرة للفيلم العالمي واللي مقرر عرضه إن شاء الله 2025".



آخر أعمال عمرو سعد



وكان آخر أعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما، ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.