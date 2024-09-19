انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تتضامن مع ضحايا تفجيرات لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، عن حزنها لأحداث انفجارات لبنان وسقوط الكثير من الضحايا خلال الساعات القليلة الماضية، متنمنية لديهم الرحمة والشفاء العاجل.



وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على "إكس": "الله يحمي لبنان، ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء، والرحمة والسلام لأرواح الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين" .

فنيًا ، طرحت هيفاء وهبي، أحدث فيديو كليب لها بعنوان يا نحلة ، وهي أغنية من كلمات: مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية: هاني ربيع، وميكس وماسترينغ سليمان دميان، وتصوير محمد يوسف.

وأحيت المطربة هيفاء وهبي، حفلا غنائيا بالمغرب، وسط حضور جماهيري ضخم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين.