انت الأن تتابع خبر أصبحت شابة جميلة .. ابنة نوال الكويتية تخطف الأنظار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نالت حنين ابنة النجمة نوال الكويتية إعجاب الجمهور بعدما شاركت والدتها صورة حديثة لها احتفالًا بعيد ميلادها.

وشاركت نوال منشوراً يحمل كلماتها الرقيقة لابنتها مرفقاً بها صورة أظهرت التغير الكبير الذي حدث في ملامحها، ليؤكد المتابعون أنها أصبحت شابة جميلة كوالدتها.



ونشرت نوال الكويتية عبر حسابها الموثق على إنستغرام، صورة مشتركة مع ابنتها حنين، التي ظهرت وهي تحمل كلبها المدلل، وترتدي إطلالة شبابية كاجوال باللون الأبيض، مع هودي يحمل رسومات عصرية عكست ذوقها الحديث في اختيار إطلالاتها، كما تركت حنين شعرها الأسود الويفي الناعم منسدلاً بدون قيود، وحرصت ابنة النجمة الكويتية على إظهار كلبها بصورة مدللة، إذ ألبسته بلوزة حمراء، ووضعت فيونكة أنيقة على مقدمة الرأس، مما يُظهر نوعه كأنثى.



نوال الكويتية أطلت ببدلة كلاسيكية حمراء أنيقة، مع توب بفتحة صدر على شكل V وقلادة رقيقة تتدلى على صدرها باللونين الأسود والفضي، وعلى غرار ابنتها تركت نوال شعرها الأسود الناعم المصفف بعناية مع خصلات ويفي طبيعية منسدلاً بدون أي قيود، لتبدو الأم وابنتها بستايل متقارباً للغاية .