نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إبتهالات وأناشيد دينية في حفل الحضرة على المسرح المكشوف بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية إحتفالا بالمناسبات الدينية المختلفة تواصل دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حيث تقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى ليلة روحانية في الثامنة مساء غد الجمعة 20 سبتمبر على المسرح المكشوف.



برنامج الحفل ومشاركة فرقة الحضرة

وتشدو فيها الفرقة بالعديد من الإبتهالات والأناشيد النبوية منها قصة المولد، وأهل علينا أهل، رأيت ربي بعين قلبي، يا خير مولود بمكة، يا من يعشق نبينا، دع جمال الوجه يظهر، ناديت يا باهي الجمال، يا رسول الله هيا، أول كلامي بمدح، يا رسول الله شوقي، يا عروس الحضرة يا محمد، عزل العازلون فيك ولامو، مدد يا سيدة.



فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي: إرث روحاني متجدد

الجدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.