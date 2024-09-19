نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم بـ تأليف الأغاني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل عمر أفندي نجاحًا كبيرًا، وتصدر التريند منذ عرض حلقاته الأولى وأشاد الجمهور بأداء أحمد حاتم به.



نجاح لولاش على طريقة أحمد حاتم

وقدم أحمد حاتم خلال الأحداث لأول مرة الغناء بعرض استعراضي، حيث حقق مشهد غنائه لأغنية حسام حسني نجاح كبير جدًا، ولكن أضاف أحمد حاتم في الأغنية كوبليه "شكمان الصبر مفوت أكمن حببتي احلوت..ومتور قلبي اللي هويكي عطلان وأنتي الميكانيكي" وهو من تأليفه.



روائع أحمد حاتم في تأليف الأغاني





وكشف أحمد حاتم في لقاءه مع منى الشاذلي أكثر من مرة فكرة حبه لتأليف الأغاني منذ سنوات مشيرًا أنه يحب ذلك، وبعد البحث وجد الجمهور أن هذا الكوبليه المضاف هو عنوان لصورة أحمد حاتم عام 2019.



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



كلمات أغنية لولاش



ولولاش قلبى مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

ياما فيكم بيض وأمارة وخفيفة الدم سمارة

زغللتو يا خلق عنيَه ما تخفّوا شويه عليَا

أنا خايف أوي على قلبي فى هواكوا ما يرجعليش وي

ولولاش قلبو مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

ولولاش قلبو مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

الصيف هايلات حكايتوا جوه البحر وعالكورنيش

و الشتا بيودي بناتو ثانوي وجامعة ما يرحمونيش

يا ما نفسي اغمي عيوني من رمش اللى بيقابلوني

وعنيهم تجي في عنيَه وألمح أحلام وردية

والبسمة بتسحر قلبي وأنا قلبي غيرو ما ليش وي

ولولاش قلبو مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

يا بنات فاتنات ما بلاش للنظرة تاخدني بلحظة طيش

و في حالي مالكو ومالى وراحة بالي غيرها ما ليش

يا حبيبة قلبي تعالي غيرك والله في قلبي ما فيش

و في حالو مالكو ومالو وراحة بالي غيرها ما ليش

يا حبيبة قلبو تعالي غيرك والله في قلبي ما فيش

مهما الحلوين صادفوني إنتي اللي عنيكي سحروني

يا قمر في عيون مصرية ولا غيرك يملى عنيَه

ولا حتي امريكانية دة خيالك مفارقنيش وي

شكمان الصبر مفوت اكمن حبيبتي احلوت

و موتور قلبي اللي هاويكي عطلان وانتي الميكانيكي

اه يا زيزو انتي لوحدك والباقي دول سيكي ميكي ويي

ولولاش قلبو مايوعاش طول عمره اهو عاش عيشة الدراويش

دة لولاش دة لولاش دة لولاش