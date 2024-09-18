أحمد العوضي لـ دوت الخليج الفني: 'بختار الدراما الشعبية لأنها قريبة من تكويني ونشأتي'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان أحمد العوضي عن تكريمه من مهرجان الفضائيات العربية عن مسلسل " حق عرب" والذي أقيم منذ أيام، بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.



قال أحمد العوضي في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' تكريم الشارع أهم من أي تكريم مع احترامي لكل المهرجانات، المهرجان الحقيقي بالنسبالي لما بنزل الشارع واخواتي يكونوا مبسوطين بالشغل وبيندهوا عليا.

تابع قائلا:' بختار الدراما الشعبية لأنها قريبة من تكويني ونشأتي وبحب أكون قريب من أهلى اللي اتربيت وسطهم.

كما تحدث عن منتقدي مسابقاته قائلا:' بيقولوا إني بعملها للترند طيب ما المسلسل اتشاف أكتر من مرة وبيتعرض في الدول العربية، هل أنا بروح أعمل مسابقات في الدول العربية ؟".

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج، والعمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.