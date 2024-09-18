فيديو.. إسعاد يونس تتحدث عن شخصيتها في «تيتا زوزو»

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إسعاد يونس خلال لقائها في برنامج «Arab Wood»، عن شخصيتها في مسلسل «تيتا زوزو»، المقرر عرضه الجمعة المقبلة 20 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 8 مساءً، عبر منصة watch it الرقمية.

https://www.instagram.com/reel/DADzdxFIqTZ/?igsh=NGU3d3g3eWg1bm1l

إسعاد يونس تتحدث عن شخصيتها في «تيتا زوزو»

وقالت إسعاد يونس: «تيتا زوزو هتلاقيها في كل بيت بشكل ما، هي ست شاطرة، صاحية، حية، مش مستسلمة أبدا، حنينة، طفلة، قد تكون مندفعة بشكل ما ودا بيورطها في مشاكل فيما بعد لكن إيمانا بمبدأها هي مستعدة تروح لأخر الطريق وهي تتمتع بميزة الشباب رغم سنها».

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو علي التلفزيون

يذاع مسلسل تيتا زوزو علي التلفزيون بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً على Dmc"، ينتظر الجمهور أولى حلقات عرض المسلسل متشوقين للأحداث ولمتابعة المسلسل.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو، من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

أحداث مسلسل تيتا زوزو

وتدور الاحداث في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أخر أعمال إسعاد يونس

وكان أخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، وغيرهم، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.