انت الأن تتابع خبر ما حقيقة خضوع شيرين لعملية جراحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من المواقع الإخبارية المصرية أنباء تفيد بدخول الفنانة المصرية شيرين، أحد المستشفيات الكبرى اليوم بالقاهرة من أجل إجراء عملية جراحية دقيقة، ومعها عدد من الحقائب، مما يشير إلى أنها ستمضي وقتًا طويلاً هناك.



وكشفت مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها بخير، ولا صحة لإجرائها عملية جراحية اليوم، وأنها شوهدت بالمستشفى في أثناء زيارتها لأحد أصدقائها.



وتستكمل شيرين عبد الوهاب حاليًا طرح باقي أغنياتها الجديدة، إذ طرحت مؤخرا أغنية "عودتني الدنيا"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.



وتعاونت شيرين في هذا الألبوم مع عددٍ من الشعراء والملحنين والموزعين أمثال عزيز الشافعي ومحمد يحيى وتامر حسين وتوما والنابلسي وأحمد المالكي وتامر عاشور .