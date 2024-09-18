انت الأن تتابع خبر إعتدى على ابنها .. سيدة تقدم بلاغًا بحق نجل محمد رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت سيدة اتهاما لنجل الفنان المصري محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، فى مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب.



وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



وأشارت والدة الطفل في بلاغها بقسم شرطة 6 أكتوبر أن ابن الفنان محمد رمضان نشبت بينه وبين ابنها مشاجرة فقام ابن محمد رمضان بضرب نجلها في وجهه ما أدى لإصابته بكدمة ما دفعها للابلاغ عن الواقعة.



أنجبت نسرين، زوجة رمضان، منه طفلين وهما كنز وعلي .