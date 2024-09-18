أحمد رزق ينضم لأبطال مسلسل 'سيد الناس' رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل "سيد الناس" تحضيرات العمل، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025، ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، بطولة عمرو سعد.

أحمد رزق ينضم لأبطال مسلسل سيد الناس

تعاقد الفنان أحمد رزق على المشاركة في البطولة مسلسل "سيد الناس" بجانب عمرو، ويحضر حاليًا لدوره بالعمل، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال سيد الناس

والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

قصة سيد الناس

يعتبر مسلسل سيد الناس من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التيمة التي اعتاد عمرو سعد على تقديمها في السنوات الأخيرة ويحقق بها نجاحات عديدة، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر نوفمبر المقبل.

استعدادات مسلسل سيد الناس

وتواصل الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

أحدث اعمال أحمد رزق

ومن ناحية أخرى، يشارك أحمد رزق في مسلسل حرب الجبالي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، مكون من 45 حلقة، ومن بطولة ومن بطولة أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، إنتصار، وأحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

اخر اعمال أحمد رزق

وكان اخر اعمال أحمد رزق هو مسلسل بيت الرفاعي مع أمير كرارة، وجسد خلاله شخصية فاروق وهو ابن عم ياسين الذي لعب دوره كرارة، ويعمل في تجارة الآثار، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.