تعرف على موعد عرض مسلسل «تيتا زوزو» على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهي صناع مسلسل «تيتا زوزو» من تصوير مشاهد العمل، تستعد منصة watch it، لبدء عرض أولى حلقاته عبر شاشتها، وذلك بعد غد الجمعة 20 سبتمبر 2024.

موعد عرض مسلسل «تيتا زوزو» على watch it

وشاركت شيرين عادل جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، فيديو يجمع أبطال المسلسل، وعلقت عليه: «استنونا في تيتا زوزو يوم 20 سبتمبر علي واتشات، هانستنى رأيكم».

برومو مسلسل تيتا زوزو

ومن جانبه، ظهر في البرومو مسلسل «تيتا زوزو»، تحديات كثيرة تخوضها الجدة زوزو مع أولادها وأحفادها، بالإضافة لدخولها في قصة حب مع الشخصية التي يقدمها الفنان صلاح عبدالله.

قصة مسلسل تيتا زوزو

وتدور أحداث مسلسل تيتا زوزو، في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويضم مسلسل تيتا زوزو بطولة: إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجى.

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو علي التلفزيون

يذاع مسلسل تيتا زوزو علي التلفزيون بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً على Dmc"، ينتظر الجمهور أولى حلقات عرض المسلسل متشوقين للأحداث ولمتابعة المسلسل.

اعمال إسعاد يونس

كما تشارك إسعاد يونس في مسلسل إنترفيو الذي تدور أحداثه حول شخصية "نادين" التي تتجه إلى إحدى الشركات من أجل إجراء مقابلة، للعمل كمحللة بيانات بالشركة، ولكنها تقع في حب مالك الشركة، وتمر حياتها بمنعطف جديد يغير مجرى حياتها للأبد، بينما اخر أعمالها هو مسلسل كامل العدد +1، الذي شاركت في بطولته مع دينا الشربيني وشريف سلامة، وجسدت شخصية حياة عبدالجواد، وهي فنانة معتزلة تعود إلى التمثيل مع تتابع الأحداث.