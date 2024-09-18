نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل المؤتمر الصحفى لمهرجان الموسيقي قبل انطلاقه بلحظات (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس مهرجان الموسيقى العربية للدورته ال ٣٢ الدكتور خالد داغر ورئيس دار الأوبرا الدكتور لمياء زايد تأجيل المؤتمر الصحفى لمهرجان الموسيقى العربية لسبب غير معلوم ولم يحدد موعد إنطلاقه مرة أخرى.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي

الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

و كان من المقرر أن يعلن اليوم عن مواعيد حفلات مهرجان الموسيقى العربية لدورته ٣٢ ولكن هل كان سبب إلغاء المؤتمر تغير فى جدول الحفلات والمواعيد والفنانين.