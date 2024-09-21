انت الأن تتابع خبر فاكهة احتار فيها الطب..فاكهة تتحول إلى معجزة إذا نقعتها بالحليب .. تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد فاكهة التين البرشومي، سواء كانت طازجة أو مجففة، من الفواكه الموسمية الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. يعود أصل هذه الفاكهة إلى غرب آسيا، لكنها أصبحت تزرع حاليا في جميع أنحاء العالم وعلى مدار السنة. تنتمي شجرة التين إلى عائلة التوتيات، ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.

فوائد التين البرشومي بالحليب

بحسب ما ذكره الخبراء عبر الموقع الطبي الأمريكي “Organic Facts”، فإن الفوائد الصحية للتين البرشومي تأتي من احتوائه على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والألياف. فهو يحتوي على فيتامين A، فيتامين B1، فيتامين B2، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، والمنغنيز، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكلور، مما يجعله غنياً بالمواد المغذية المفيدة، وفيما يلي بعض

الفوائد الصحية للتين البرشومي:

1. الوقاية من الإمساك: تحتوي كل حبة من التين البرشومي على حوالي 5 جرامات من الألياف، مما يساعد في تحسين وظائف الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعمل الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، ما يساهم أيضًا في الوقاية من الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي غير المنتظمة.

تحتوي كل حبة من التين البرشومي على حوالي 5 جرامات من الألياف، مما يساعد في تحسين وظائف الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعمل الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، ما يساهم أيضًا في الوقاية من الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي غير المنتظمة. 2. المساعدة في فقدان الوزن: الألياف الموجودة في التين البرشومي تساهم في تخفيف الوزن، لذا يُنصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من السمنة. ومع ذلك، يجب تناوله بحذر بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية، خاصة إذا تم تناوله مع الحليب، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

الألياف الموجودة في التين البرشومي تساهم في تخفيف الوزن، لذا يُنصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من السمنة. ومع ذلك، يجب تناوله بحذر بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية، خاصة إذا تم تناوله مع الحليب، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. 3. خفض مستوى الكولسترول: يحتوي التين البرشومي على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساهم في التخلص من الكولسترول الزائد عبر الجهاز الهضمي، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك.

يحتوي التين البرشومي على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساهم في التخلص من الكولسترول الزائد عبر الجهاز الهضمي، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك. 4. الوقاية من أمراض القلب التاجية: يحتوي التين البرشومي على الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، إضافة إلى مركبات الفينول، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما تساعد أوراق التين على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.

يحتوي التين البرشومي على الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، إضافة إلى مركبات الفينول، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما تساعد أوراق التين على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم. 5. الوقاية من سرطان القولون: تعمل الألياف في التين البرشومي على التخلص من الجذور الحرة والمواد المسرطنة، مما يساهم في الوقاية من سرطان القولون وتحسين صحة الأمعاء.

تعمل الألياف في التين البرشومي على التخلص من الجذور الحرة والمواد المسرطنة، مما يساهم في الوقاية من سرطان القولون وتحسين صحة الأمعاء. 6. الحماية من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث: بفضل غنى التين البرشومي بالألياف ومضادات الأكسدة، فإنه يساعد على الوقاية من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث ويحافظ على التوازن الهرموني لدى النساء.

بفضل غنى التين البرشومي بالألياف ومضادات الأكسدة، فإنه يساعد على الوقاية من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث ويحافظ على التوازن الهرموني لدى النساء. 7. مفيد لمرضى السكري: توصي الجمعية الأمريكية للسكري بتناول التين بسبب احتوائه على مستويات عالية من الألياف التي تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن التين غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم كمية السكر الممتصة في الجسم بعد الوجبات، مما يساهم في الحفاظ على مستويات السكر ضمن النطاق الطبيعي.