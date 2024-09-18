نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. ماجد المهندس يحيى حفلًا غنائيًا فى أبو ظبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم ماجد المهندس، لإحياء حفلًا غنائيًا، ومن المقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر المقبل فى أبو ظبى.

ومن المقرر أن يقدم ماجد المهندس مجموعة من اغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة القديمة ومنها: “الفاتنة، وعرفتك، جننت قلبي، بحبك، يا اغلي من الروح، الجو، تدري اني احبك”.

أغنية لو زعلان

ويذكر أن أطلق النجم ماجد المهندس أغنية باسم «لو زعلان» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى المنصات الرقمية المختلفة ضمن الحملة الترويجية لفيلم «جوازة توكسيك» بطولة النجمة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم تمهيدًا لإطلاقه مطلع يوليو القادم بدور العرض السينمائية، وهي التجربة الأولى للمهندس باللهجة المصرية في فيلم سينمائي.

وتقول كلمات الأغنية:

"قولوله لو زعلان البحر أهو مليان يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصه جنان قولوله دلعه ده زاد غاوى ليه دلع عناد فى دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد يبعد على قد ما يقدر الف سلامه مش هسأل فيه يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد فى اللى مكفيه الباب مفتوح.. ع البحرى يروح وانا عمرى ما هجرى وراه زمن الحنيه خلاص كده فات وانتهى وقفلنا عليه الحلو لو عشمان أجى احايله زى زمان لأ مش ده العادى مش هفضل ادادى ع الفاضى وع المليان لو دلعى ليه قواه يبقى الدلع ننساه أصل انا علشان دلعته زمان عجبه الحال واستحلاه”.