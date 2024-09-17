نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أحدث أعمال عصام صاصا "أنا مش غايب عشان أعود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم وجوده بالسجن إلا أن أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا مازالت قائمة ومازال يحتل التريند على “يوتيوب”، حيث طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان «أنا مش غايب عشان أعود»، وذلك بعد النجاح التي حققته أغنيه “سامع كلاب بتنبح”، وذلك بالتزامن مع تواجده في السجن لقضاء المدة التي قررتها المحكمة.

طرح المسئول عن الصفحة الرسمية الخاصة بمؤدي المهرجانات عصام صاصا أغنية جديدة بعنوان "أنا مش غايب عشان أعود"، وذلك عبر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى.

أغنية «أنا مش غايب عشان أعود»، من كلمات مصطفى الجن، وتوزيع موسيقي كيمو الديب، واحتلت الأغنية المركز الـ16 في الترند الموسيقي على يوتيوب وذلك بعد ساعات من طرحها.

آخر أعمال عصام صاصا

يذكر أن آخر أعمال عصام صاصا أغنية “سامع كلاب بتنبح” تم طرحها منذ 6 أيام وحققت أكثر من 865 ألف مشاهدة، حيث كانت الأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وقد نوه فريق عمله من قبل إنه سيتم طرح أغنيات عصام صاصا الذي تعاقد عليها قبل القضاء بحبسه إلتزامًا بالعقود.